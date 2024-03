La convivencia suele ser complicada. Y no solo con tu familia, tu pareja o tus compañeros de piso, también cuando resides en una comunidad. Por ello, no hay que poner en duda las decisiones que consensúan los vecinos, aunque sean tan drásticas como las de este edificio, que decidió bloquear por completo el acceso al ascensor para algunos pisos.

Así lo mostró un tiktoker, que, en un vídeo que ya acumula dos millones de visualizaciones, enseñó el elevador, al que le faltaban números en los botones. En concreto, solo tenía el 0, el 2, el 4 y el 7.

"Primero, tercero y sexto no pagaron en su día para instalar este ascensor", explicó. "En su planta no hay puerta, hay una pared", aseguró y, efectivamente, lo mostró.

En los rellanos que sí habían pagado estaba la puerta del elevador, como de costumbre. Pero en los otros, estaba la pared, pues es un ascensor que se puso a posteriori.

"¿No pagas? No hay puerta", bromeó el tiktoker en su vídeo, que tituló "ascensor sin puerta para morosos". Aun así, en realidad no son morosos, pues no parece que deban dinero, sino que decidieron no participar en la instalación.

Los usuarios se sorprendieron al ver esto, y así lo demostraron en los comentarios, pues recordaron que, para estos casos, hay mecanismos de llaves para activarlos. Sin embargo, otros destacaron que había un método para burlar este 'bloqueo de puertas': "Tan sencillo como subir en ascensor una planta más que la tuya y bajar el tramo de escaleras".