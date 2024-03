La contundente respuesta de una vecina a las quejas por lo que hace en su casa: "Atentamente, la 'botafumeiro'"

En muchas ocasiones, vivir en una comunidad de vecinos conlleva tener que enfrentarse a situaciones de conflicto que afectan al bienestar y a la convivencia de los residentes. Para abordar estos problemas, muchas personas optan por colgar carteles escritos a mano expresando su queja.

Prueba de ello es lo que ha sucedido recientemente en un edificio de Algeciras en el que el consumo excesivo de incienso provocó un encontronazo entre dos vecinas a cuenta del olor que se desprende.

"Perdona, a la que quema el incienso que lo queme dentro de su casa", escribe a mano la vecina en el cartel que ha compartido la popular cuenta de @LiosdeVecinos en la red social de X -anteriormente Twitter-. "Yo no tengo por qué oler cada vez que paso por el portal olor a incienso, ya que me molesta y me cuesta respirar. Perdón por las molestias y gracias", concluye.

Por su parte, la persona aludida, lejos de satisfacer las demandas de su vecina, decidió emitir su réplica, colgando otro cartel que no ha tardado en hacerse viral. "Estimad@ vecin@, después de 23 años viviendo en el bloque, hubiese sido más sencillo hablar directamente conmigo, ya que me considero una persona racional", expresó esta vecina, disconforme

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención sobre este conflicto vecinal ha sido la firma con la que cierra su contundente mensaje.: "Atentamente, la botafumeiro". Un ingenioso apodo que ha desatado la carcajada de muchos internautas de la red social de Elon Musk.