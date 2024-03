Una mexicana cuenta con lo que más sufría mientras vivía en España: "Top de los peores lugares para vivir"

La tiktoker mexicana @mariferbruu ha contado su experiencia viviendo en España, concretamente en Navarra, durante un tiempo y qué es lo que menos le gustaba de nuestro país.

"Top de los peores sitios para vivir: España", ha señalado al inicio del vídeo, que ya cuenta con casi 300 mil reproducciones, para después decir desdecirse: "No, no se crean".

Según ha contado, estudió aquí para estudiar Nutrición y ha sacado varias conclusiones, entre ellas una con la que, quizá por el choque cultural, no le acabó de gustar del todo. Aun así, ama a nuestro país con todo su corazón y volvería sin dudarlo.

También ha dicho que le gusta el carácter de los españoles. "Te van a decir siempre la verdad, te guste o no te guste. Eso me gusta, porque no me gusta la gente hipócrita".

Eso sí, sí que llegó a tener algunos roces con profesores porque no entendían algunas de las palabras que escribía en los trabajos o exámenes de clase. "Está escrito en mexicano", le reprochaban, según su versión.

Ahora bien, con lo que sí ha tenido problemas es con la comida. "Lo que más sufría era la comida. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la comida de española, siento que no me logré adaptar bien porque a todos le ponen patatas a la francesa y huevo", ha expresado, aclarando que le gustan, pero que "tampoco tanto".

"No soy muy fan de esa combinación, pero no logré encontrar mi lugar, aunque también tiene que ver que soy alérgica a muchos mariscos. En términos de gastronomía, extrañé mucho la comida de México", ha concluido, desatando muchas opiniones en los comentarios de su vídeo, de apenas 6 minutos de duración.