Intenta ligar preguntándole por sus estudios y el resultado no es lo que esperaba: "Luego me pregunto por qué no me da bola nadie"

Intentar ligar a través de redes sociales no siempre es fácil, especialmente si es con una persona con la que no conoces. Por ello, una de las mejores maneras de comenzar a entablar conversación con alguien es haciendo preguntas genéricas como el típico "¿estudias o trabajas?", o tirar de humor.

Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de hacer chistes, pues nunca se sabe cómo se lo puede tomar la otra persona. Si no, puede que ocurra como lo que le pasó a un usuario de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Lucas Zecchi estaba hablando con una chica a través de Instagram cuando ocurrió la desgracia. El joven le preguntó qué estaba estudiando y ella, sin pensárselo dos veces, respondió "fonoaudiología". Este estudio se basa en el análisis de "los trastornos en el habla y la audición que afectan a la comunicación humana", como así indica el diccionario de la lengua española. Así, ante la posibilidad de hacer una broma, el joven le respondió: "No te escuché bien".

Aunque no pareció haberle hecho especialmente gracia a la joven porque rápidamente tuvo que asegurar que era "mentira" y que le parecía "tremendo". Sin embargo, ella no le contestó. Sin saber si la conversación avanzó, o no, tras preguntarle cuánto le quedaba, Zecchi se ha lamentado de su broma: "Y después me preguntó por qué no me da bola nadie".

La publicación cuenta ya con casi millón y medo de reproducciones y muchos han aplaudido el ingenio del joven. "Qué buen chiste" o "por lo menos sabes lo que era" han sido algunos de los comentarios más destacados.