Una 'tiktoker' provoca incredulidad al llamar "chiquicasa" al piso de cuatro habitaciones que se acaba de comprar: "¿Es ironía?"

Comprarse un piso es prácticamente una tarea imposible, especialmente para los jóvenes que acaban de comenzar a trabajar. Debido al aumento de los precios de las viviendas, no son pocos los que se ven obligados a compartir piso o volver de nuevo con sus padres. Sin embargo, este no es un problema para algunos influencers.

Prueba de ello es el caso de Carolina Moura, exparticipante de La isla de las tentaciones con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok. La creadora de contenido acaba de convertirse en propietaria de un piso y ha mostrado a todos sus seguidores cómo es la vivienda, o como ella la ha nombrado, su "chiquicasa".

Aunque lo cierto es que de pequeño no tiene nada. Todavía no está amueblado, pero lo cierto es que tiene una gran cantidad de espacio. "Aún no sé qué hacer con las habitaciones", ha asegurado la joven mientras enseñaba las cuatro habitaciones que componen la vivienda.

Además, la casa incluye un salón comedor de gran tamaño protagonizado por un mueble que ocupa toda la pared, un pasillo largo, un vestidor, dos baños y una cocina con lavadero incluido. Por último, por toda la casa existen múltiples armarios, por lo que nunca tendrá problemas de almacenamiento.

Ante la gran cantidad de espacio, muchos usuarios se han preguntado si realmente la casa es tan "chiqui" como la influencer ha asegurado. Así, en el vídeo de casi un millón y medio de reproducciones, no son pocos los que no salen de su incredulidad al ver lo grande que es, que aseguran que "es enorme" y que no sabrían qué hacer "con tantas habitaciones".

"¿Cómo que chiquipiso? Es increíble", comentó una usuaria. "El baño 'pequeño' es más grande que mi cocina", comparó otro. "¿Lo de 'chiqui' es ironía?", preguntó una tercera.