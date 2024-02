Un 'tiktoker' parodia los pódcasts misóginos: "Una chica con independencia económica igual se da cuenta de que yo soy un gilipollas"

Los pódcasts de hombres enseñando cómo ligar, emprender en bolsa o tener "mentalidad de tiburón" han despuntado en los últimos años. Las redes sociales, especialmente TikTok, están llenas de los discursos de "éxito" que en muchos casos no son más que actitudes machistas ocultas.

Por ello, un tiktoker llamado Alpipil ha querido hacer un vídeo riéndose de todos estos supuestos emprendedores y conocedores de las mejores técnicas para encontrar pareja. Así, tirando de humor e ironía, el joven ha arrasado en la plataforma.

Ataviado con un jersey negro, un micrófono, actitud chulesca y los típicos subtítulos para dar más peso a sus palabras, el joven ha comenzado a dar sus propios consejos: "Las mujeres a partir de los 30 años ya no sirven. Quiero decir que ya no me sirven porque se dan cuenta de que soy un niñato".

Como así ha indicado, "ningún hombre va a querer estar con una mujer que haya estado con cientos porque tiene que ser una cosa única" y por ello su "novia actual" le llegó "en una caja con cinta de embalar".

Aunque no solo tienen que ser mujeres "a estrenar" porque el nivel económico también es fundamental a la hora de encontrar una pareja: "En el momento en que la chica tenga independencia económica igual se da cuenta de que yo soy un gilipollas y por ahí no paso".

Su discurso no parecía tener fallas, o al menos, así era hasta que las palabras le han jugado una mala pasada y la metáfora no salía como a él le gustaría: "Una llave maestra es una llave que abre todas las puertas, pero una cerradura que se abre ante todas las llaves, ¿eso qué es? Pues no lo sé porque no me da para más".

Así, finalmente terminaba su discurso con una pequeña reflexión para todos sus seguidores: "Recordar, chicos, si queréis ser como yo tenéis que pensar lo que os falta. Probablemente, sea oxígeno en el cerebro".

El vídeo, en apenas dos días, ha ganado casi 31.000 'me gusta' y cientos de comentarios en los que aplauden la ironía del joven. "El pódcast que merecemos" o "tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad" son algunos de los comentarios más repetidos.