Una española explica cómo es ser profesora en Alemania: "Con esto no voy a poder"

No son pocos los trabajadores que se ven obligados a mudarse a otros países para poder encontrar unas mejores condiciones laborales. No es una práctica nueva, pero ahora, con la aparición de las redes sociales, es mucho más sencillo conocer cómo es su día a día. Prueba de ello es la cuenta de TikTok de Hana, una profesora española.

La joven se encuentra dando clases de educación primaria en una escuela de Alemania. Y, como así ha querido dejar muy claro, los alumnos alemanes son muy diferentes a los que había conocido en sus experiencias en España.

"Mi primer día de trabajo en una escuela en Stuttgart, en Alemania. Me quiero morir", ha comenzado a explicar la docente. Ella traba en una grundschule, o lo que es lo mismo, un colegio de primaria. Sus alumnos son niños pequeños, pero lo que más le ha llamado la atención son lo "maleducados" que son.

"Esta mañana he pensado en ponerme mona para que no me maltraten, pero qué ilusa. Creo que con esto no voy a poder, mira que he dado clases en España con niños maleantes españoles, pero es que los alemanes son muy majos de mayores, pero de pequeños...", ha destacado la profesora haciendo referencia al mal comportamiento de los pequeños.

De hecho, tirando de ironía ha reflexionado ante las críticas del sistema escolar castellano: "Para que luego digan que la educación en España es una mierda...". La publicación, que roza ya las 10.000 visualizaciones y no son pocos los usuarios que le han dado la razón.

"No saben ni leer ni escribir en primaria. Los españoles no valoramos nada", ha asegurado un usuario. Otros, por su parte, aseguran que el problema es que mientras que los pequeños son "maleducados", los padres son "superexigentes".