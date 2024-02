Una joven ahorró 200.000 dólares en cinco años, pero eso hundió su vida social y le impidió encontrar pareja

En Estados Unidos, principalmente, hay un movimiento llamado FIRE, que son las siglas de Financial Independence, Retire Early, algo así como independencia financiera, jubilación temprana. Pero lo de FIRE (fuego, en inglés) bien podría ser también por lo que puede llegar a quemar pertenecer a ese estilo de vida.

Así lo ha revelado la joven Gwendolyn Merz, que ahora tiene 33 años, y que a los 27 había ahorrado ya 200.000 dólares. Aquello hundió su vida social, perjudicó su carrera y hasta le impidió tener pareja, por la vida frugal y austera que llevaba, según ella misma ha contado a Business Insider.

"Descubrí FIRE en mi tercer año de universidad y me lancé a practicarlo cuando comencé a trabajar, 18 meses después", cuenta la propia Gwen. Y aunque eso de ahorrar mucho y retirarse aún joven parecía genial, pero quienes la convencieron "nunca hablaron realmente de cuánto porcentaje estaban aportando. Era un poco falso para las personas que querían entrar en ese estilo de vida, porque es mucho más fácil ahorrar porcentajes altos cuando también generas una gran cantidad de ingresos".

Gwen empezó ganando 65.000 dólares y en su techo ahorraba el 75% de lo que ganaba, algo que empezó a hacer "de forma bastante rutinaria". "Eso realmente afectó mi calidad de vida", explicaba.

Con apenas 22 años, no podía permitirse ningún lujo: no iba a conciertos, ni a ocio de pago, ni con amigos, ni viajaba... "Invitaba a amigos a jugar juegos de mesa. Hacíamos hogueras en el patio trasero o salíamos a jugar al frisbee golf. Todas estas cosas son experiencias de bajo coste que puedes hacer una y otra vez. En eso me concentré", explica.

"Funcionó bastante bien con amigos, pero nunca encontré una pareja que tuviera la misma mentalidad", explica la joven, que parecía "agarrada y controladora" para muchas posibles parejas.

También afectó a su carrera. "No quería salir y hacer la hora feliz o ir a almorzar con mis compañeros de trabajo. En ese tipo de confraternización externa es realmente donde se establecen muchas conexiones", hacía ver, por lo que era excluida de promociones laborales o nuevas oportunidades.

Además, Gwen compartía piso y vivía en un espacio diminuto, aunque habría podido pagar un alquiler ella sola. "Mientras tuve ese triplex, mi gasto fue casi nulo. Estaba ganando dinero con ello, pero me sentía miserable, infeliz y estresada todo el tiempo", explicaba.

A los 27 dejó de ahorrar de una manera tan intensa, y ahora solamente destina al ahorro el 10% de lo que gana, aproximadamente. Su consejo ahora es "centrarse en las cosas que son realmente importantes para ti. Hazlo todo lo posible, sin restricciones. Sabes lo que te gusta, sabes lo que necesitas: simplemente hazlo y luego ahorra mucho en todo lo demás".

Ahora, Gwen considera que ha llegado a su 'Coast Fire', o lo que es lo mismo, su objetivo de ahorro, esos 200.000 euros, que según sus cálculos le permitirán una jubilación temprana, por lo que ha relajado sus costumbres ahorradoras y disfruta de la vida.