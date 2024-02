Chicote pide que no hagas esto cuando vas a un restaurante: "Antes no pasaba"

El popular cocinero televisivo Alberto Chicote ha hecho un llamamiento al público para que no haga una cosa que "preocupa mucho en todo el sector de la hostelería".

"Antes llamabas y te cogía una señora o una señor. 'Me llamo Alberto Chicote y quería hacer una reserva para cuatro'. Te atendían de una manera u otra, más amablemente más no, te daban opciones, si no podía ser ese día hablaban contigo y te decían: 'Mire usted, para cenar no puedo, o a las 22:00 no puedo pero a las 20:00 sí. Colgabas y tenías tu reserva hecha", explicó Chicote en el podcast Pathfinders Podcast.

"Ahora ya no. Ahora hay infinidad de sitios en los que ni siquiera tienes el teléfono, solo haces la reserva por el móvil. Entonces haces así: pim pim pim. Del mismo modo que la tengo la dejo de tener porque cancelo, quito, ya no voy... porque ya no he tratado una persona, he tratado con una máquina", añadió.

"No lo sé, pero igual algo tiene que ver porque antes no pasaba y ahora sí", explicó el cocinero madrileño y expresentador del programa Pesadilla en la cocina.

"Es aplicarle a un sector que se preocupa de que nuestros clientes vengan a casa a pasarlo bien y parece que somos como el Amazon, que le pido cinco pantalones diferentes y luego cuando llego a casa devuelvo cuatro y ya está y parece que no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. Esto no puede ser así y sigue siendo y es cada vez más", concluye.