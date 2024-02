Un restaurante les avisa de que tienen una reserva y la respuesta se hace viral: "Ha sido mi ex, que se busque otra"

La cuenta de Twitter Soy Camarero, popular por publicar historias relacionadas con la hostelería, ha compartido días después de la celebración de San Valentín la conversación de un negocio con un cliente al que le recordaba que si no iba a acudir a la reserva se le cargarían 10 euros en su tarjeta.

Sin embargo, lo peculiar del diálogo es la respuesta: "Buenos días, yo no he hecho ninguna reserva con vosotros. Eso ha sido el hijo puta de mi ex, que va liándola. Que se busque otra y que me deje en paz. Saludos".

"Sentimos mucho las molestias, pero nosotros tenemos que proceder al cobro en la tarjeta que se introdujo, que esperamos que fuera del señor que nos comentas en este caso", contestó el restaurante.

"No fue San Valentín para todos", ha añadido Soy Camarero en la red social junto a la captura de Whatsapp que ha tenido una gran repercusión y cuenta con más de mil me gustas y 50 comentarios.

Entre esos comentarios, un usuario ha precisado: "El restaurante hace lo que debe de hacer. Luego ella ya verá si denuncia a su ex por usar su tarjeta de crédito (si es que era la de ella)".