Una jugadora de golf profesional se hace viral después de aguantar la explicación de un hombre sobre "cómo hacer un swing"

El concepto del mansplaining, traducido al español como "hombre explicando", cada vez está más extendido en la sociedad. Aun así, hay gente a la que aún le cuesta entenderlo. Por suerte, se ha hecho viral un vídeo que lo explica a la perfección.

La jugadora profesional de golf británica Georgia Ball ha recibido 10 millones de reproducciones en TikTok después de publicar su reacción al consejo de un hombre que pensaba que podía ayudarla a mejorar su técnica.

Con más de 200.000 seguidores y su propia escuela de enseñanza de golf, Georgia se quedó sin palabras cuando le dijo que no estaba haciendo bien su swing: "No deberías estar haciéndolo así".

Tras la sorpresa inicial, la jugadora intenta explicarle que está haciendo "un cambio de swing", pero la interrumpe para asegurarla que lleva "20 años jugando al golf" y le está dando a la bola demasiado lento.

Sin palabras y mirando a la cámara muy sorprendida, al final se ve obligada a hacer un swing más para que el hombre pueda aprobar su movimiento. Por supuesto, lo hace a la perfección sin despeinarse.

"¿Ves como así fue mejor?", se enorgullece el hombre, a pesar de que ella ha explicado que buscaba otro objetivo en su tirada. "Sé lo que me dices, pero yo llevo 20 años jugando, así sigue haciéndolo así".

"Estaba intentando contenerme", confiesa la jugadora en el vídeo y, finalmente, le dice: "Gracias por el consejo". Unas palabras y una reacción tan tranquila que ha atraído miles de comentarios en redes.

Muchas internautas han lamentado que el problema del mansplaining continuará si no se dice nada en este tipo de situaciones y, además, se da las gracias. Otras han asegurado que no hubieran sido capaces de mantener la calma ante un consejo tan poco necesitado.

"Debería haberle respondido: '¿Quién te ha preguntado?'", se quejaban en TikTok, mientras otros señalaban que ella había aceptado el consejo en primer lugar. Como sea, Georgia Ball tiene clara su opinión: "No me puedo creer que me dijera eso".