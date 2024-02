El salón de "belleza" viral en TikTok por sus maquillajes estrafalarios: "Tono de base color anemia"

Hacer un buen maquillaje no es siempre sencillo, por ello, muchas personas deciden acudir a centros de belleza para conseguir queda perfectas en los días más señalados. Desde bodas, eventos sociales o incluso divorcios, cualquier momento es bueno para sacarse partido a uno mismo. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de elegir un centro al que ir.

Para poder elegir el perfecto, muchos de estos comercios no dudan en compartir sus trabajos a través de redes sociales. Ejemplo de ello es la cuenta Ohio Esthetic, un salón de Mexico que se ha hecho viral en TikTok por el singular estilo con el que maquilla a sus clientas.

Lo llamativo no es la calidad de los productos ni la innovación del estilo, sino "lo feos" que son, como así aseguran los cientos de miles de comentarios que tienen sus publicaciones. En sus vídeos, que llegan a superar las 53 millones de reproducciones, las clientas aparen con estilos muy sobrecargados, bases de tonos de piel más oscuros al propio y recalcando los ojos con tonos oscuros y pestañas postizas.

"Maquillaje para ir a firmar el divorcio", es el título de una de sus publicaciones más famosas. "¿Haces a domicilio? Para mudarme de país", "color del tono de piel anemia" o "parece maquillaje forense", son algunos de los comentarios más destacados.

En otro vídeo, la cuenta asegura que "si no le gusta el maquillaje" a la clienta, "no paga nada". Por ello, muchos usuarios no han dudado en hacer la pregunta: "¿Cuánto cuesta? Para saber cuánto se ahorró". Las bromas en todas las publicaciones son más que recurrentes.

Aunque, lo más llamativo es que, aunque la mayoría de los maquillajes son "horrendos", lo cierto es que los sábados comparte estilos "normales". Así, entre los más de 463.300 seguidores de la cuenta, ya existe la broma interna de "se nota que es sábado", puesto que la cuenta comparte maquillajes que sí encajan con lo que se espera de un salón de belleza.