Un español muestra cuál es "la mayor trampa para turistas" de Tailandia

Entre los países más visitados del sudeste asiático, Tailandia se lleva la palma. Este destino turístico ha sido el más popular de la región, por delante de otros como Malasia o Singapur, con 11,16 millones de turistas internacionales, según los últimos datos publicados por Statista, en octubre de 2023. El creciente interés por Tailandia también puede hacer que muchos de los visitantes caigan en las conocidas "trampas para turistas", tal y como advierte @isaacportailandia, un español que crea contenido en redes sociales con recomendaciones sobre ese país.

En uno de sus vídeos más recientes que se ha hecho viral en TikTok, el joven muestra lo que para él es "la mayor trampa para turistas de todo Tailandia".

Se trata del Gran Palacio de Bangkok, un complejo de edificios que fue residencia del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.

Las imágenes muestra un gran número de personas agolpadas en una de las salidas del recinto. "Vais a ver cómo está masificado", ha explicado de fondo mientras se ha acercado hasta una puerta del palacio.

Muchas de las personas aparecen formando grupos en torno a una serie de "banderitas y palitos", que son tours guiados "que van de cincuenta en cien", ha añadido mientras se ve salir a una gran multitud del lugar.

"Esto es visitar el Gran Palacio, es esto", ha sentenciado al mostrar a decenas de personas a su alrededor. "Te metes dentro, y vas andando entre chinos. Esto es el Gran Palacio", ha indicado.

Ante esta situación de aglomeraciones turísticas, el joven no recomienda en absoluto visitar este monumento: "No entréis nunca aquí, por favor, os lo pido. Ya sé que os lo van a vender como el sitio más famoso, más importante de Bangkok, todo lo que tú quieras... No vale la pena meterse aquí, haced el favor".

En su lugar, aconseja visitar otros templos, "mucho mejores, templos gratuitos, con mucha historia", que no están tan masificados. "En ellos estáis solos, tranquilos, podéis disfrutar el templo... Esto es hacer el turismo para los tontos", ha resumido.