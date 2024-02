Un joven español cuenta cómo se imparte Matemáticas en EEUU: "La profesora toma los apuntes y nos los pasa"

Son muchos los que tienen en su círculo o conocen a alguien que ha cursado un año de Bachillerato en Estados Unidos. La leyenda cuenta que es destacable la diferencia de nivel educativo entre el país americano, donde se busca que los alumnos desarrollen sus inquietudes, y España. Como en el siguiente caso, algunos jóvenes confirman dicha leyenda.

El usuario de TikTok @yago.rdgzz lleva tiempo relatando su experiencia en Estados Unidos. Ha desmentido algunos mitos, pero también ha ratificado otros. En un vídeo que acumula ya casi 50.000 visitas, el joven ha explicado cómo son las clases de Matemáticas que recibe en el instituto de Ohio en el que estudia.

"Aquí es todo con iPads, no utilizamos ni libros ni cuadernos", comienza diciendo. "Es todo bastante más chill. O sea, yo en clase no tengo que hacer mucho. Simplemente miro a la profesora, y la profesora va tomando los apuntes y luego nos los pasa. Es una maravilla. En España, yo tenía que apuntar cosas y aquí me puedo sentar y mirar al techo", continúa.

Esto en cuanto al día a día. En lo referente a los exámenes, Yago demuestra que el nivel de EEUU es más bajo que en España. Con una serie de ejemplos de su último examen, el joven muestra algunas operaciones "facilitas" que tiene que resolver y señala que el test "es exactamente igual a los apuntes" que la profesora les ha mandado. "Simplemente, con diferentes ejemplos".

Algunos usuarios han dado su opinión sobre lo relatado por Yago. En los comentarios pueden leerse algunos como "Es nivel de 3.º de ESO" o "Mi vida habría sido maravillosa si me hubiesen dejado ir a EE UU de pequeña". Luego se encuentra el otro extremo, el que plantea la usuaria @gdragoncharl, que dice: "Me río porque soy de China", país que cuenta con uno de los sistemas educativos más exigentes del mundo.