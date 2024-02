La defensa de un joven surcoreano ante las acusaciones de que los españoles son racistas: "Me sentí muy incómodo"

Una de las mejores maneras de luchar contra los prejuicios consiste en conocer de primera mano aquello que está en tela de juicio. Es por ello por lo que viajar a un país extranjero no solo permite adentrarse en una cultura distinta, sino también derribar estereotipos que nada tienen que ver con la realidad.

En el caso de Jon, un joven surcoreano que residió en España durante una larga temporada, su fascinación por el estilo de vida español le ha hecho descubrir que, pese a la creencia popular, los españoles no son racistas.

"Cuando vivía en España, mis amigos y yo fuimos a una discoteca", ha comenzado diciendo el joven, conocido como Jon de Corea en TikTok, durante su relato sobre la "primera vez" que vivió racismo en España. "Ahí los británicos me miraron mucho y yo les miré también porque me sentí muy incómodo, pero una chica me hizo así", ha explicado, estirándose los ojos, simulando la burla de la que fue víctima.

Precisamente, al tratarse de la primera vez que sufría algo así, ha reconocido que "no sabía cómo reaccionar" y que se quedó "helado". En un caso similar, Jon ha contado que acudió junto a un amigo a un bar para ver un partido de fútbol y, allí, se encontró con "un británico". "Creo que estaba drogado o muy borracho", ha matizado.

En este punto, el hombre se acercó a ellos para preguntarles, amenazante, cómo es posible que vieran el partido, a lo que, poco después, salieron al rescate un grupo de españoles a defenderlos. "Los españoles nos protegieron y pelearon por nosotros", ha expresado.

"Muchas personas dicen que los españoles son muy racistas y cosas así, pero según mi experiencia, los españoles siempre me ayudaron y siempre me protegieron porque no son racistas", ha concluido.