El emotivo mensaje que un hombre le dedica a su difunta mujer: "Yo era el 25% de mi vida, ella el 75%"

El creador de contenido Hugo Silva, conocido en TikTok como Hugohabitos, ha compartido a través de su perfil el emotivo mensaje de un hombre al hablar de su difunta mujer, que no ha dejado indiferente a los usuarios de la red social.

"¿Qué momento de su vida volvería a vivir?", expresó el tiktoker dirigiéndose al hombre. "Volver a conocer a mi esposa", respondió sin pensarlo ni un segundo.

Tras escuchar las palabras del entrevistado, el creador de contenido le preguntó qué significó su mujer para él. "Tres cuartos de mi vida", expresó el hombre. "El otro 25% lo puse yo. Ella el 75%, y digo era porque ya no está conmigo", añadió.

Para terminar, el tiktoker quiso saber qué le diría a su mujer si tuviese la oportunidad de hacerlo en ese mismo momento. "Gracias. Mil gracias", declaró el hombre.

El vídeo ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones y más de 623.000 likes en dos días, y han sido muchos los usuarios de la red social que han dejado su comentario en la publicación.

"Todo el mundo merece vivir un amor así", "Luego dicen que el amor verdadero no existe", "A mí me hubiese gustado vivir un amor así. Sé que no pasará, por eso disfruto mucho de las experiencias de estas personas", son algunas de las reacciones ante las palabras del entrevistado.