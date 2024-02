La respuesta de un casero a una joven que pregunta si puede ver un piso en alquiler: "¿Eres marroquí?"

La búsqueda de piso en los últimos tiempos se ha vuelto muy complicada, en parte por el encarecimiento del precio de los alquileres, pero a ello también se suman otros factores que dependen de las exigencias de los caseros como le ha ocurrido a una joven.

La usuaria de Twitter Nasla_Hadad ha compartido en su perfil una captura de pantalla para mostrar la conversación que ha mantenido con una persona que alquilaba su piso.

La joven había contactado con esta persona para preguntarle si podría ver el piso esa semana a lo que le preguntó si era marroquí, una cuestión que sorprendió a la tuitera.

Seguidamente, Nasla_Hadad ha detallado que las razonas de la casera se debían a que "tenía un perro y había escuchado por ahí que si se me acercaba un perro me tenía que lavar siete veces y eso me podía molestar".

"Solo leyó mi nombre y sacó todas esas conclusiones", ha lamentado la joven que ha conseguido generar una gran discusión entre los usuarios de la red social y ya cuenta con más de 500 comentarios en su publicación.