Un joven compra una casa a través de Amazon: "Que alguien me quite la tarjeta"

Comprar por Internet no es siempre tan fácil como uno piensa. Quizás porque te puedes equivocar en la talla, porque llega defectuoso o porque poco tiene que ver lo que se pide, a lo que realmente llega a casa. Por ello, hay que tener mucho cuidado y ser precavidos a la hora de hacer pedidos online.

Si no, puede ocurrir lo que le pasó a un tiktoker estadounidense al descubrir que en un momento de compras compulsivas, en lugar de hacer un pedido pequeño, acabó comprándose una casa entera a través de Amazon. Así lo ha mostrado a través de su perfil de Tiktok.

"Que alguien me quite la put... tarjeta", le pidió a sus seguidores al darse cuenta de su mala decisión. El joven llamado Jeff se había gasto 24.000 dólares, lo que al cambio son 22.344 euros, en una casa prefabricada: "Amazon es un lugar realmente peligroso porque, ¿en serio? ¿Casas? No me lo pensé dos veces. Simplemente lo hice".

Así, en su perfil ha ido mostrando no solo cómo ha sido su casa, sino que incluso consiguió mejorarla. Y es que tras ver sus vídeos, un trabajador de Amazon le ofreció una nueva propiedad de mucha más calidad y más grande.

Por el momento no tiene ningún terreno en el que poder dejar la casa, lo que ha provocado que esté en un almacén. Aunque ya que ha empezado a decorarla, todavía no se siente satisfecho con su inversión. Por el momento solo cuenta con dos sofás y unos techos mucho más bajos de lo que a él le gustaría.

Su idea es intentar sacarle inversión dentro de lo posible y poder transformarla en un alquiler vacacional en una famosa aplicación para ello: "Es una decisión inteligente. La electricidad, la fontanería y todo lo demás, lo tengo todo preparado. Solo quiero tener primero los permisos en la mano para mudarme y dejarlo todo situado".