Una joven 'tik toker' desata la polémica al decir que no todas las mujeres están preparadas para casarse con un árabe

Una usuaria de TikTok, ha levantado una oleada de comentarios contrarios a ella, cuando ha publicado que antes de comenzar a salir con una persona, se deben de respetar todas sus tradiciones, y eso no es algo que todas las mujeres hagan. Y ha hablado de su caso.

Según Aderelifr, casarse con un hombre árabe implica una serie de condiciones que no deben tomarse a la ligera: "Sí, estoy casada con un árabe, pero no, no todas las mujeres están listas para casarse con un árabe. Mi yo de hace cinco años no estaba lista, ni mucho menos preparada para este tipo de situaciones", se ha sincerado en su vídeo. Por eso, ha hecho "mucho trabajo interior" que le ha ayudado a crecer como persona.

No solo conocer el idioma o la religión fueron suficientes para que estuviera lista para dar el gran paso. "Fue allí cuando la magia empezó a suceder", ha explicado narrando qué es lo más importante para estar en este tipo de relaciones.

Como así ha destacado, los árabes "tienen mucho carácter", por lo que las mujeres tienen que saber controlar su temperamento. Pero no solo eso, y es que como ha destacado, "para tener un árabe" también se necesita controlar el carácter de una misma y ser tolerantes. "Los árabes tienen mucho temperamento, son como si fueran latinos, pero multiplicado por dos, otro nivel de potencia", ha asegurado.

Así, antes de terminar ha querido lanzar un consejo: "Si te gustaría tener una persona a tu lado, con otra religión, extranjero o algo diferente a ti, la primera persona que tiene que cambiar para atraer a ese tipo de hombre eres tú". Unas palabras que no a todo el mundo le han gustado.

Con más de seis millones de reproducciones, el debate está servido en la bandeja de comentarios. No son pocas las mujeres que aseguran que "no se debe de cambiar por un hombre", aunque el sector masculino ha apoyado su discurso: "Pues entonces soltera me voy a quedar porque no me voy a volver sumisa porque él sea árabe o hijo de su gran mamá".