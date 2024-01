El bueno de Elmo pregunta en Twitter "¿Cómo estáis?" y le llueven miles de respuestas de gente con crisis existenciales y problemas

El personaje de Elmo es uno de los más queridos y carismáticos de Barrio Sésamo y de hecho, suele protagonista de campañas solidarias o de concienciación. Muchos lo ven como a algo más que un personaje y tiene, además, cuenta en varias redes sociales, como en X (Twitter).

Fue ahí donde el bueno de Elmo (o el responsable de sus redes sociales) se encontró siendo un improvisado amigo en el que miles de internautas volcaron sus frustraciones, problemas y crisis existenciales.

"¡Elmo está por aquí! ¿Cómo está todo el mundo?", decía un mensaje de Elmo y ante la sorpresa de muchos, la gente comenzó a responder como si de un psicólogo o un buen amigo en un bar se tratase.

"Elmo, estoy sufriendo de pavor existencial por aquí", le decía un usuario. Otro lo pintaba aún peor: "Cada mañana lo único que quiero es volver a dormir. Los lunes no puedo esperar a que llegue el viernes. Y así todos los días y todas las semanas de por vida", escribió otro usuario

"El mundo arde a nuestro alrededor, Elmo", hacía ver otro tuitero y uno más le contaba su triste situación: "Mi esposa me dejó. Mis hijas no me respetan. Mi trabajo es una broma... ¿Alguna pregunta más, Elmo?", se desahogaba un usuario.

"Estoy en mi punto más bajo. Gracias por preguntar", respondía uno más e incluso la actriz Rachel Zegler (West Side Story, Shazam) dijo que estaba "resistiendo la tentación de decirle a Elmo que estoy un poco triste".

No faltó quien se solidarizó con el personaje, preguntando cómo estaría él. "¿Alguien se ha ocupado de ti, Elmo?" preguntó un usuario de X.

Ante el aluvión, Elmo volvió a poner otro mensaje: "¡Guau! ¡Elmo se alegra de haber preguntado! Elmo sabe que es importante preguntarle a un amigo cómo está. ¡Elmo volverá a pasarse por aquí pronto, amigos! Elmo te ama. #BienestarEmocional", escribía el muñeco rojo en su cuenta.

"Todos en @SesameStreet están aquí para ayudar, ¡para eso están los amigos!", decía Elmo en otro tuit, apoyando a su compañera, la Gallina Caponata, que parece haber pasado también por dificultades.