La desesperación de una joven con dos carreras, incapaz de encontrar trabajo: "Solo quiero convertirme en 'tiktoker'"

Obtener un empleo se ha convertido en un reto -en muchas ocasiones traumático- para muchos jóvenes que, a pesar de contar con una extensa formación académica, una loable experiencia en el sector y de saber idiomas, se dan cuenta de que las puertas laborales continúan cerradas.

Este es el caso Lohanny (@lohannysant9), una joven estadounidense que, en su desesperación por encontrar un trabajo, se ha plantado frente a algunas empresas de hostelería, currículum en mano, manifestando su disconformidad ante la situación.

"Esto es lo más humillada que me he sentido nunca en mi vida, sujetando currículums para ir físicamente a sitios y preguntarles si necesitan contratar a alguien", ha explicado esta usuaria de TikTok que, aun habiendo estudiado dos carreras en la universidad y sabiendo tres idiomas, es incapaz de encontrar un empleo que tenga unas condiciones mínimas.

"Honestamente, me da un poco de vergüenza porque estoy aplicando para sitios con salario mínimo y me dicen que no necesitan a nadie", ha añadido, poco antes de derrumbarse. "Esto apesta. Si os soy sincera solo quiero convertirme en una tiktoker".

Sin embargo, lo cierto es que Lohanny, tras la publicación de este vídeo viral que acumula más de 11 millones de visualizaciones, ha seguido intentando encontrar trabajo en "cuatro cafeterías más", sin éxito. Una frustración que no le hará rendirse. "No puedo seguir delirando, de verdad que necesito dinero, así que voy a seguir intentándolo", ha concluido, al borde de las lágrimas.