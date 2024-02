¿Por qué no hay dos copos de nieve iguales?

Se dice que no hay dos copos de nieve iguales, pero caen billones de toneladas de copos de nieve en el mundo cada año. Por lo tanto, ¿es posible que no haya dos copos iguales? La formación de los copos de nieve es un proceso tan complejo como fascinante. Los cristales de hielo toman formas diferentes según la temperatura y la humedad. Durante una nevada, muchos de estos cristales de hielo chocan y se unen en el aire, creando los copos de nieve que conocemos. No se deben confundir con el granizo, que son gotas de lluvia congeladas.

Los copos de nieve se forman cuando el vapor de agua en el aire se convierte directamente en hielo, sin pasar por el estado líquido. A medida que más vapor se agrega a un cristal de nieve, este crece y desarrolla patrones únicos en un proceso continuo.

La simetría hexagonal de los copos de nieve

Solemos imaginar los copos de nieve como estrellas de hielo de 6 puntas, también llamadas dendritas, y sin duda son los más reconocibles. La simetría en las puntas en los copos de nieve se debe a cómo las moléculas de agua se organizan en la estructura de hielo.

A temperaturas más bajas, las moléculas de agua se unen en forma de cristales de hielo hexagonales. Estos cristales de hielo se combinan para formar copos de nieve de seis puntas. A temperaturas más altas, las moléculas de agua se unen en forma de cristales de hielo más irregulares. Estos cristales de hielo pueden formar copos de nieve con tres, cuatro, ocho, diez o incluso más puntas. Bajo condiciones muy específicas, los cristales de hielo pueden adquirir formas de aguja y diminutas columnas.

Además de la temperatura y de la humedad, la forma de un copo de nieve también puede verse afectada por otros factores, como la velocidad del viento. En general, los copos de nieve con seis puntas son los más comunes, pero es posible encontrar copos de nieve con cualquier número de ramificaciones.

Clasificación de los copos de nieve según Magono y Lee. AEMETblog

Iguales a nivel atómico, pero únicos en diseño

Si bien todos los copos de nieve están formados por átomos de hidrógeno y oxígeno, lo que les hace iguales a nivel atómico, el intrincado diseño que forma cada copo es tan particular, que resulta prácticamente imposible que haya dos copos que se formen de la misma manera.

Según recoge el blog oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, los cristales de nieve se clasifican en 80 formas diferentes, pero eso no implica que haya dos iguales, debido a la complejidad de su estructura: “es casi imposible encontrar dos cristales de nieve que sean exactamente iguales, incluso aunque pertenezcan al mismo subtipo”.

Kenneth G. Libbrecht, físico especializado en las propiedades de los cristales de hielo y en la estructura de los copos de nieve, tiene una impresionante web, única en el mundo, que es una guía online de copos de nieve y toda la ciencia a su alrededor: diseño, crecimiento, morfología, datos curiosos e incluso enseña cómo cultivar nuestros propios copos de nieve.

Para visitar Snow Crystals, la web creada y mantenida por el doctor Libbrecht, se puede hacer clic aquí.