Niño Becerra revela el duro consejo que le ha dado a un estudiante sobre su futuro laboral: "Es lo que hay"

Santiago Niño Becerra ha reflexionado en redes sociales sobre el pesimista panorama laboral que se les presenta a los jóvenes en España. El economista ha mostrado en Twitter la realista respuesta que ha dado a un joven estudiante de un grado técnico, que le escribió un correo electrónico para pedirle consejo sobre cómo enfocar su futuro laboral.

El joven le mencionó que había leído un artículo de suyo titulado Generación Z, de la que él forma parte. "Quería saber qué me recomendaría hacer para no caer en los mismos problemas que usted ve en esta generación", indicó el remitente.

La respuesta directa que Niño Becerra le dio fue la siguiente: "Si eres muy bueno en lo que estás estudiando, y no me refiero solo a tener un muy buen expediente académico, sino a que tengas ganas de profundizar por tu cuenta en tu materia e ir a más, ve dando voces por Europa en centros universitarios y empresas para ampliar estudios y hacer prácticas, y vete".

El motivo por el que aconseja a este joven salir del país es que "España, salvo zonas muy concretas y en materias muy específicas entre las que no está la materia que estás estudiando, pienso que no tiene futuro". "Probablemente, no vuelvas nunca, pero creo que es lo que hay", ha añadido.

Tras dejar claro su mensaje, Niño Becerra se ha sincerado de nuevo con el estudiante al indicarle que "si eres un alumno normal, con inquietudes normales y no destacas en nada, no sé qué decirte".

En este sentido, ha hecho referencia a las expectativas de la generación Z, también llamados centennials, sobre las que también ha puesto el acento en su artículo. Según el economista, son expectativas "limitadísimas" porque "existe un exceso creciente de población activa que va a ir a más debido a la tecnología, y evidentemente no me estoy refiriendo a ChatGPT. Y esas expectativas limitadas desincentivan y desmotivan", ha explicado.

Además, ha asegurado que tanto la generación Z como la Y (millennials) tienen de una forma de ser determinada y no protestan como las generaciones que les preceden. "En España el desempleo juvenil es del 26%. Deberíais estar montando cada día una manifestación, pacífica, evidentemente, en la calle principal de la ciudad en que residáis, exigiendo orientación y políticas que os ayuden", ha opinado.

"Tal vez sepáis que hacerlo no serviría para nada, no sé. Lo que sí está claro es que has de decidir qué", concluye Niño Becerra.