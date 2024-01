Una joven cuenta la cita de Tinder más surrealista que ha tenido: "Cuanto más primo, más me arrimo"

Una joven tiktoker ha compartido a través de su perfil un vídeo explicando la cita que tuvo con su primo tras conocerse a través de Tinder. Nunca habían coincidido y, después de quedar, descubrieron que eran familia.

"Te lo resumo todo con 'cuanto más primo, más me arrimo'", expresó Andrea Sánchez al comenzar el vídeo. "Déjame que lo explique, no me juzgues", añadió, dirigiéndose a los usuarios de la red social.

El chico le propuso verse en el pueblo en el que ella vivía. Cuando se conocieron, él le confesó que conocía muy bien la zona porque su tío vivía cerca. Cuando el chico le señaló el edificio, la joven se sorprendió porque su tío también vivía en uno de esos pisos.

Continuaron con su cita y, cuando pasaron cerca de un centro educativo, el chico le contó que allí estudiaba su prima. Andrea volvió a sorprenderse, pues su prima también estudió ahí.

Pero las coincidencias no acababan. Los jóvenes concluyeron que los padres de ambos eran de Badalona. Pero, a pesar de las casualidades, en ningún momento sospecharon que pudiesen ser familia.

Nada más llegar a su casa, Andrea recibió una llamada del chico y este le dijo que no podrían volver a quedar. La tiktoker se quedó sorprendida, y aún más tras conocer que su padre y el padrastro del chico eran hermanos.

A pesar de gustarse mucho, decidieron que la mejor opción era no seguir quedando. Durante la celebración del cumpleaños de su abuela, Andrea Sánchez coincidió con el chico, que asistía por primera vez a una de sus reuniones familiares.

El vídeo cuenta con más de 186.000 visualizaciones y cerca de 12.500 likes en TikTok. "Las cenas de navidad nunca volvieron a ser lo mismo", "Nada, ese no es nada. Adelante, el padre es tu tío pero su padrastro así que nada" y "Márcate un Los Serrano, que no es primo de sangre" fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.