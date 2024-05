Investigan un ciberataque a la DGT que podría haber filtrado datos personales de 27 millones de conductores

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil lleva días investigando un posible ciberataque a la base de datos de conductores de la Dirección General de Tráfico (DGT) después de que saltaran las alarmas de que el organismo podría haber sido víctima de ciberdelincuentes.

Ya se han identificado varios usuarios sospechosos que han intentado entrar en la base de datos para recabar información, a los que se les ha cortado el acceso, y cuya identidad ha sido puesta en conocimiento de la GIAT, han confirmado fuentes de Tráfico.

La investigación aún no ha constatado que los ciberdelicuentes se hayan hecho con los datos del total de conductores registrados en la base de la DGT (27 millones) y que habrían puesto a la venta en un foro especializado en compraventa de información robada en ataques informáticos.

"Inmediatamente cortamos el acceso a los usuarios"

"Podemos confirmar que hace un par de semanas hubo un intento de ciberataque, pero inmediatamente cortamos el acceso a los usuarios con los medios que tenemos para ello", explican a 20minutos fuentes de la DGT, que confirman que los autores de ese intento de hackeo "ya están totalmente identificados".

Aseguran, asimismo, que no tienen constancia de que durante el ataque sufrido se hayan robado datos y señalan que el hecho de que hayan sido puestos a la venta en fotos de internet no significa nada porque "muchas veces los hackers venden datos que luego no tienen".

Las citadas fuentes subrayan que los ciberataques son frecuentes en Tráfico, al igual que ocurre en otros organismos o empresas. De hecho, hace solo tres días Telefónica admitió que estaba investigando un potencial ciberataque que habría acabado con la filtración de datos de 120.000 clientes de la compañía y trabajadores.

Esos datos no serían especialmente sensibles, aunque sí que incluirían direcciones, nombres completos o teléfonos móviles. También el Banco Santander admitió recientemente que sufrió un ataque con acceso a datos de clientes de Chile, España y Uruguay y de todos los empleados y algunos exempleados del grupo.