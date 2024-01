Se ríe de su amiga por pedirle un bizum de 20 céntimos y descubre que ella está peor

Una amiga siempre está ahí para ayudar en todo lo que se necesite. Por ello, en momentos de desesperación, lo más común es pedir un favor a esa persona que siempre sabes que va a poder darle solución a todo lo que le preocupe.

Y es que una buena amistad nace de la confianza y la compenetración entre las personas. Aunque el hecho de que sean tan parecidas puede llegar a provocar que ambas tengan el mismo problema, como así ha sido el caso de Diane.

La joven usuaria de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha compartido una conversación con una amiga suya en la que ha demostrado cómo uno no debe reírse del mal ajeno. "¿Me podrías hacer un bizum de 20 céntimos?", le pedía para poder sacar dinero del banco.

Me seguiré riendo de esto pasen los años k pasen pic.twitter.com/jJRkFt19cJ — didi🐰 (@dianeeyoung) January 8, 2024

La joven, que por aquel entonces tenía 18 años, tenía en la cuenta 9,80 euros, pero en el cajero automático solo le permitian retirar a partir de 10 euros, por lo que se había quedado sin efectivo. Esto pasaba a las 21.19 de la noche, como se puede ver en la captura de pantalla.

Ante la petición, Didi, como también se hace llamar la joven, se reía de ella llamándola "pobre", aunque sin dudar en ayudarla. Todo hasta descubrir apenas tres minutos después que ella estaba en una situación aún peor.

No sé qué me gusta más, si el "puta pobre" o la chavala dispuesta a darle 20 céntimos teniendo ella sólo 29. Fan Absoluta. https://t.co/t7nARJiKMd — Laetificat ♪♫♬ ☭ (@An_Laetificat) January 8, 2024

"Tía, no puedo", le explicaba a su amiga. Y es que, de la misma manera que su amiga no podía sacar dinero, ella no podía enviarlo. En su caso, porque la cantidad mínima para hacer un bizum era de 50 céntimos y ella solo tenía 0,29. Por ello, no puede evitar asegurar que se seguirá "riendo de esto pasen los años que pasen".

yo a fin de mes (9 de enero) https://t.co/CqaxfFQeaR — 💌 (@carmenblannco_) January 9, 2024

La conversación, que tiene ya seis años como ha explicado, cuenta ya con más de dos millones de reproducciones y cientos de respuestas. Y es que, al igual que ellas, a muchas otras personas les ha pasado cosas similares, por lo que no pueden evitar sentirse "representadas".