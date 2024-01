La sorpresa de una japonesa al ver la celebración de españoles con la Lotería: en Japón no es igual

EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones que marcan el inicio de las fiestas navideñas en España, pero no es una costumbre exclusiva de nuestro país ya que en otros países como Japón también se celebra un sorteo similar, como ha admitido una ciudadana japonesa que no entiende la efusividad de los españoles que ganan algún tipo de premio en el sorteo del 22 de diciembre.

Alejandro Mesa, un profesor de español en el país nipón, ha compartido la reflexión de su alumna que vio la "imagen de gente feliz después de ganar la lotería" pero le sorprendió "mucho" porque en Japón "hay también lotería en Nochevieja pero las personas que ganan lo mantienen en secreto".

La alumna se refiere a los vídeos que salen en la televisión con personas celebrando en las administraciones de lotería con el décimo premiado.

El profesor de español le ha explicado que esto "no pasa siempre" y "sólo ocurre en la lotería de Navidad" porque es muy "famosa" e "importante" pero que no todo el mundo acude a la calle a celebrarlo ya que él mismo conoce "gente que ha ganado y no ha ido a la televisión o a la calle".

"Hay gente que va al sitio donde has comprado y te graban porque es algo bonito pero yo no lo haría. Nunca sabes qué puede pasar", ha apuntado Mesa.

"Sí que es verdad que hay sitios que compras la lotería en tu trabajo y vas a trabajar y no puedes evitar que haya cámaras grabando y si todo el mundo está contento pues tú también", ha concluido.