Los hijos de Mariah Carey están "hartos" de escuchar cada año 'All I want for christmas is you': "Tengo que hacerlo"

Pocas cosas demuestran más la llegada de la Navidad que Mariah Carey. La ya coronada como "reina de la navidad" con su tema All I want for christmas is you es capaz de batir récords a cada año que pasa. Y es que, solo esta víspera de Navidad, su canción volvió a convertirse en la más escuchada de Spotify con más de 20 millones de reproducciones.

Es por eso que del mismo modo que el séquito de fans de la cantante es cada vez más grande, también aumentan los que ya no pueden escuchar más la letra del famoso villancico. Miembros VIP de este último grupo son a sorpresa de muchos los propios hijos de la intérprete.

Prueba de ello han sido las bromas que los mellizos de la cantante, Monroe y Moroccan, de 12 años, han hecho con respecto al tema. "Estamos hartos", aseguraron al volver a escuchar la canción con la que se han criado. El tema se lanzó en 1994, y desde entonces, al dar por finalizado el Día de todos los santos, los memes sobre la canción comienzan a aparecer en todas las redes sociales.

Como así ha recopilado la revista People, los pequeños de la casa han llegado a pedirle a su madre que "cante otra canción". Aunque esta petición no parece que se vaya a cumplir, a menos a corto plazo. De hecho, hasta la propia cantante bromea con el tema.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, aparecía junto a sus hijos asegurando que "tenía que volver a cantar" el All I Want for Christmas is You ante la cara de cansancio de sus pequeños. El vídeo, en el que se ve a Mariah ataviada con un traje navideño, cuenta ya con más de un millón de 'me gusta'.