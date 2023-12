Un anciano contrata a una maquilladora para aprender a maquillar a su mujer enferma: "Me veo como soy realmente"

En ocasiones, el amor no hace falta demostrarlo con palabras, pues hay románticos gestos que hablan por sí solos. Recientemente, las cuentas de Instagram de Feministabulous y Notsospecialfilm han compartido una emotiva escena de una pareja de mayores, cuyo amor incondicional parece haberse fortalecido ante la adversidad.

Y es que, al parecer, las manos de la mujer hace algún tiempo que no paran de temblar, presumiblemente a causa de una enfermedad neurodegenerativa como podría ser el Párkinson. Por ello, debido a su incapacidad para realizar algunas labores tan rutinarias como asearse, su marido ha querido tener un verdadero acto de amor hacia ella.

Para ello, el anciano ha decidido contratar los servicios de una maquilladora profesional para que le enseñe a maquillar a su mujer, cuya afición por el maquillaje es muy importante para ella. "No me siento bien sin mi maquillaje", confiesa la anciana, al inicio de este emotivo vídeo viral que acumula más de 1,3 millones de 'me gusta'.

En él, se puede ver a la pareja de ancianos acompañada de una mujer joven, la maquilladora, quien hace una breve explicación de todos los productos cosméticos con los que cuenta y, acto seguido, procede a darle las indicaciones, paso a paso, al anciano. "Ponme muy poquito", se le oye decir a su esposa.

Después de que el hombre le pusiese con extrema delicadeza un pintalabios rojo sobre los labios de la anciana, la maquilladora le felicita por la labor realizada. "Has hecho un trabajo extraordinario", le dice. Por su parte, el marido no puede ocultar lo orgulloso que se siente de su mujer y del resultado obtenido: "Es que ella es mi chica".

En los últimos segundos del vídeo, la mujer, quien no puede ocultar su emoción, se mira en el espejo. "Estoy guapa, me veo como soy realmente. Muchas gracias", expresa, mostrando lo agradecida que está con el resultado mediante una genuina sonrisa.