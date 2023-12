La viral ilustración de 'The Barcelonian' sobre los pisos turísticos: los viajeros llegan, los vecinos se marchan

Los vecinos cogen sus maletas y se marchan, mientras los jóvenes y despreocupados turistas llegan. Todo en el mismo edificio que, en este caso, está situado en Barcelona. Así es la ilustración que se ha hecho viral por la manera en la que refleja la realidad de los pisos turísticos en la ciudad condal.

Andreu Zaragoza es el autor de esta imagen, titulada Dret a l'habitatge (Derecho a la vivienda), una obra que forma parte del último número de The Barcelonian, proyecto colectivo que imita las portadas de una revista que rinde homenaje a la mítica revista The New Yorker.

Más de 100 artistas participan en esta publicación ficticia en la que representan su relación con Barcelona. Y, en el caso de esta ilustración, el autor ha querido mostrar el impacto que tienen los pisos turísticos sin control en los propietarios de a pie.

Andreu Zaragoza ha reflejado una escena sencilla pero plagada de detalles: un matrimonio de la tercera edad, en colores fríos y apagados, que se marchan de la comunidad cabizbajos y tristes, mientras los dos turistas, vestidos con colores cálidos, llegan alegremente. Aunque, eso sí, la tristeza de la chica al mirar a los vecinos no pasa desapercibida.

Es evidente que los dos jóvenes son turistas, no solo por el aspecto de mochileros, con chanclas, gafas de sol, gorra y sombrero pesquero, sino por la camiseta que ella lleva donde pone "I love Barcelona", curioso mensaje que hace pensar: ¿quién ama más Barcelona, los turistas que llegan o los vecinos que se van?

En apenas unas horas, Dret a l'habitatge se ha viralizado en redes y el propio autor se ha pronunciado en X -anteriormente Twitter-: "Ahora mismo estoy un poco desbordado por el recibimiento que está teniendo la ilustración de The Barcelonian".

(i a moltes altres ciutats), a un model que provoca que els lloguers siguin inassumibles per la majoria de la població i, sobretot, a la mercantilització d’un dret fonamental com és l’habitatge. — Andreu Zaragoza (@andreu_zaragoza) December 21, 2023

"Quiero aclarar que no es un ataque a los turistas, es una crítica a una situación que se vive en Barcelona (y en muchas otras ciudades)", ha explicado Andreu Zaragoza. "(Es una crítica) a un modelo que provoca que los alquileres sean inasumibles por la mayoría de la población y, sobre todo, (una crítica) a la mercantilización de un derecho fundamental como es la vivienda".

And The malagueñan — Dave Ortgui 🔻 (@dortega_g) December 21, 2023

Muchos tuiteros han comenzado rápidamente a alabar la obra y otros han apuntado a que podría ser The Madrilenian o The Malagueñan. Sin embargo, parece que hay otros que, no habiendo leído la explicación del ilustrador, le han atacado por sentir que criticaba al turismo.

I have a message for all the people making racist comments: F*CK YOU — Andreu Zaragoza (@andreu_zaragoza) December 21, 2023

"Tengo un mensaje para todas las personas que están haciendo comentarios racistas: ¡que os den!", ha respondido Andreu Zaragoza en inglés.