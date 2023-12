El mundo de los sueños es un territorio tan misterioso como fascinante. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado respuestas a una pregunta fundamental: ¿por qué soñamos? Aunque no hay una respuesta definitiva, la ciencia y la psicología nos ofrecen algunas teorías.

Una de las más aceptadas es que los sueños son una forma de procesar la información que hemos absorbido a lo largo del día o de experiencias pasadas. A través de los sueños, nuestro cerebro puede intentar organizar y consolidar esta avalancha de datos.

Los sueños también pueden ser una válvula de escape emocional, ya que las reglas de la realidad se desvanecen. Soñando, podemos liberar las emociones reprimidas. Además de estas dos hipótesis, los sueños también pueden ser una exploración creativa que mantiene al cerebro en buen estado de salud.

La frecuencia de los sueños

Aunque algunos afirman no soñar, la verdad es que todos soñamos cada noche, incluso si no recordamos los detalles. La ciencia respalda esta afirmación, y aunque no recordemos todos los sueños, nuestro cerebro sigue tejiendo historias.

En promedio, se estima que experimentamos alrededor de cuatro sueños principales cada noche. Estos son los sueños que podríamos recordar si nos esforzáramos.

Pero la respuesta a cuántos sueños tenemos al año adquiere mayor complejidad porque, además de los sueños principales, existen los sueños secundarios. Algunos expertos sugieren que podemos tener hasta doce sueños por noche, diferenciados entre estas dos categorías.

Los sueños secundarios ocurren en etapas específicas del sueño y, a menudo, no generan recuerdos en nuestra memoria. Pueden ser fragmentos fugaces o experiencias sin sentido. Por lo tanto, en promedio, si consideramos que tenemos unos doce sueños cada noche entre principales y secundarios, experimentamos alrededor de 4.380 sueños en un año.

El contenido de los sueños

Los sueños se producen en diferentes fases del sueño. Las fases iniciales del sueño, conocidas como no REM, son las más tranquilas y menos activas. Los sueños en estas fases suelen ser cortos y simples, y suelen centrarse en imágenes visuales o sensaciones físicas.

La fase REM, o sueño de movimiento ocular rápido, es la fase más activa del sueño. En esta fase, los ojos se mueven rápidamente, el ritmo cardíaco y la respiración aumentan, y el cuerpo se relaja. Los sueños en la fase REM suelen ser más largos y complejos que los sueños en las fases no REM. Pueden ser emocionales, vívidos y memorables. La mayoría de los sueños se producen en la fase REM. Durante una noche de ocho horas de sueño, completamos cinco ciclos completos de fases del sueño, con cada ciclo incluyendo una fase REM.