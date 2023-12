El emocionante y conmovedor momento en el que todo un avión canta al unísono para ayudar a calmar a un hombre con Alzhéimer

Sufrir una enfermedad como el Alzhéimer no es fácil, ni para quien la padece, ni para todos sus familiares y personas cercanas. Y es que, debido a este trastorno, se pierde lentamente la memoria y la capacidad de pensar.

Por ello, es muy importante contar con el máximo apoyo posible para poder tener una vida normal en todo lo posible. Prueba de ello ha sido el tierno momento que se vivió en un viaje en avión.

Todo comenzó en pleno vuelo, cuando una pareja de adultos estaban tranquilamente esperando a llegar a su destino. Todo parecía ser un trayecto como otro cualquiera hasta que la mujer se levantó para ir al baño.

En ese instante, su marido, quien sufre alzhéimer, tuvo una recaída. Por un instante se olvidó por completo de dónde estaba y de qué era lo que estaba haciendo. Por ello, víctima de los nervios de verse encerrado en la cabina, comenzó a buscar la salida.

"Tiene que haber una puerta por algún lado", se le puede oír al hombre decir en un vídeo que cuenta ya con más de 15 millones de reproducciones en TikTok. Y es que, aunque el resto de viajeros y el personal abordo intentaron ayudarle, el hombre no entraba en razón. "¿Quiénes sois? Sé perfectamente que no debería de estar aquí, ¿por qué me estáis mirando así?", no paraba de decir el hombre nervioso al ver las caras sorprendidas.

No había manera de calmarle hasta que su mujer apareció de nuevo cantando You are my Sunshine (que en castellano sería, "eres mi rayo de sol") de Johnny Cash. Así, el hombre comenzó a tranquilizarse. Al ver como las acciones de la mujer surtieron efecto, todo el vuelo comenzó a cantar con ella hasta que el hombre finalmente se pudo volver a sentar. Así, todo se quedó en un susto.