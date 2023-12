Una chica pierde un vuelo por dos minutos después de pasar doce horas en el aeropuerto.

Una joven bailarina estuvo doce horas en el aeropuerto de El Prat en Barcelona y por llegar dos minutos tarde no la dejaron pasar al avión. La chica compartió su experiencia a través de TikTok, con un vídeo que ya se ha hecho viral.

"¿Pueden creer lo que me acaba de pasar?", comenzó expresando la joven. Entre lágrimas explicó que la puerta de embarque cerraba a las ocho y diez y por llegar a las ocho y doce no la dejaron pasar. "Estoy en Barcelona desde las nueve y media de la mañana esperando este vuelo que salía a las ocho y media de la noche", comentó la tiktoker.

Una señora que había visto todo lo ocurrido le insistió en que intentara entrar. "No voy a entrar a la fuerza, ya está", expresó la joven sin parar de llorar, y añadió que solo pedía "un poco de empatía".

La chica mostró la rabia que le generaba la situación. "Me podría haber ayudado pero decidió dejarme aquí en Barcelona", comentó la joven artista refiriéndose a la trabajadora del aeropuerto que estaba en la puerta de embarque.

Los usuarios de la red social no tardaron en opinar sobre la situación de la chica. "No se trata de empatía, sino de responsabilidad", "Llora porque sabe que tiene la culpa y no se la puede echar a nadie, es impotencia" y "Pero si llevas doce horas en el aeropuerto, ¿cómo llegas tarde?" fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación, que cuenta ya con más de 950.000 visualizaciones.