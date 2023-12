Deja todo por amor: la historia de una británica que se mudó a la selva para estar con su pareja

Que por amor se puede hacer lo imposible es algo que no solo parece ocurrir en las películas. Y es que, de la misma manera en la que algunos se mudan de ciudad, o empiezan a comportarse de manera diferente, esta mujer dejó todo atrás por estar junto a su amado.

Caroline Knight, de 34 años, era profesora de yoga hasta que decidió viajar a Perú durante la pandemia. La estancia iba a ser corta, solo diez días, sin embargo, la situación sanitaria obligó a que se quedara en el país. Y, allí conoció a Rómulo Román Roque, el que sería el amor de su vida.

El joven, de 20 años, vivía en el Amazonas, por lo que Caroline no lo dudó. Dejó la comodidad de Londres por la selva y actualmente vive alejada de la civilización. Sin una zona habitada a más de 100 km a la redonda, sus vecinos son los insectos, no tiene agua potable y en lugar de dar clases se encarga del cultivo del cacao junto a su pareja.

"Rómulo tiene una energía muy bonita y algo de su alma me llamó la atención. Aunque es joven, también tiene sabiduría", ha explicado la británica a través de sus redes sociales. Y es que, un pequeño poblado cercano cuenta con acceso a internet, y esa es la única manera que tiene de poder relacionarse con el resto del mundo.

Y es que, aunque vivan en plena selva amazónica, lo cierto es que aún recuerda su vida en Reino Unido y por ello cuando tiene tiempo libre no duda en enseñar yoga a los indígenas siempre que puede. "Ella a veces no tiene esa fuerza para cargar el cacao, pero yo la ayudo. También le enseño cómo hacerlo", ha explicado Rómulo.

El cambio no ha sido fácil, como así ha explicado Caroline, pero no se arrepiente de su decisión: "Ha sido un trabajo muy duro, pero los árboles nos recompensaron con frutas y hemos procesado los granos a mano en cacao crudo. Me rompí las uñas sacándolas de las cápsulas. Hemos recibido nuestros primeros pedidos, principalmente a través de nuestra cuenta de Instagram, Jungle Cacao Peru, y a través de contactos en casa. Espero que podamos hacer un negocio con esto".

"Con compañeros británicos vine a un campamento, pensé quedarme diez días, pero encontré el amor y pasaron 326 días y el coronavirus. Pese al calor de la jungla, los insectos voraces, la falta de saneamiento y el trabajo agotador, despertar a su lado cada mañana, con el sonido mágico de los monos aulladores, hace que todo valga la pena. Me siento segura y amada", ha explicado la joven recordando cómo fueron sus primeros días en la selva.

Actualmente, ambos dependen de los ahorros de Caroline y la ayuda de su familia, aunque para ellos eso no es un problema. Como ha explicado, "el costo de vida es inexistente", pues la comida es "barata y abundante", aunque no puede evitar echar de menos Inglaterra. Por ello, en un futuro no duda en presentarle a su familia a Rómulo y de paso llevarle a su país natal.