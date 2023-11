Se van a hacer la compra y vuelven con una cabra adoptada: "¿Cómo que se queda?"

Que la mejor opción para tener una mascota es adoptar es algo que todo el mundo conoce ya. Pero, el proceso no es tan fácil ni sencillo. No solo por lo complicado que es elegir al animal perfecto para cada familia, sino por las responsabilidades que tiene a largo plazo.

Aunque, para una joven tiktoker, todos estos impedimentos no han supuesto problema alguno. Y es que, Hampson sorprendió a su marido con nada más y nada menos que un cabrito. La chica había adoptado al animal cuando salió a hacer la compra y no consultó la decisión con su marido.

Así lo ha compartido a través de su cuenta de Tiktok: "Le dije a mi marido que iríamos al supermercado, pero en lugar de eso he venido con un cabrito". En el vídeo, se puede ver a la mujer muy ilusionada con el animal en brazos, deseosa de ver la cara que se le quedará a su marido.

Aunque, no lo hizo sola, pues sus hijos también formaban parte del plan. Todos menos el padre de familia sabían lo que está a punto de suceder. Así, y con los ojos cerrados, el hombre entra en la casa y le ofrecen al cabrito sin saber qué es realmente.

Aunque, lejos de tener la mala reacción que ellos hubieran imaginado, todo son risas, al principio. "Oh Dios mío, esta cosita es supermona. De hecho no sé ni si soy muy fan, pero madre mía", comienza a decir nada más ver al animal. Pero, todo se complica cuando descubre que ha venido para quedarse: "¿De qué estás hablando? No, no, no, no, no, no".

Desde ese momento, el animal es uno más de la familia, y aunque al principio el hombre fuera un tanto reticente con la decisión, finalmente lo aceptó. De hecho, ahora se encuentran construyendo un pequeño establo con una valla para que el animal pueda vivir con tranquilidad.