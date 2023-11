Recuerda a Freddie Mercury con una divertida recreación en el 32º aniversario de su muerte

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury fallecía a raíz del sida. El gran vocalista de Queen dejó como legado grandes canciones, un estilo propio de hacer música y a miles de fans huérfanos. Seguidores que a día de hoy se siguen acordando de su ídolo.

Prueba de ello ha sido el vídeo de un hombre, que no dudaba en recrear uno de los videoclips más famosos del cantante. En I want to break free todos los miembros de la banda se visten de mujeres para hacer una parodia de la telenovela inglesa Coronation Street, aunque con el tiempo se acabaría convirtiendo en un himno para la comunidad LGBT.

Así, Freddie, ataviado con una falda de tubo rosa y aspiradora en mano, canta delante de la cámara. Una escena ya grabada en el imaginario colectivo, que ha servido para conmemorar su fallecimiento. Aunque, en el caso del fan, optaba por una camiseta de tirantes blanca y unos vaqueros, otro de los estilos más usados por el cantante.

Hoy se cumplen 32 años del Fallecimiento del gran Freddy Mercury y algún vecino lo conmemora…(I) 👇🏻 pic.twitter.com/utCvkS4IWA — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) November 24, 2023

Al igual que en la canción, al hombre se le puede ver con una escoba mientras otra mujer le graba. Todo ello con el tema de fondo. Pero, lo más llamativo no es que lleve el mismo estilo de ropa o que suene la canción, sino que también lleva un bigote como el de Mercury.

"Hoy se cumplen 32 años del Fallecimiento del gran Freddie Mercury y algún vecino lo conmemora..." ha compartido la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. La publicación cuenta ya con casi 19.000 reproducciones y no son pocos los que aplauden el ingenio del hombre.