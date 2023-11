Una aerolínea china ofrece "comida de perro" a sus pasajeros en el menú y provoca perplejidad en redes: "¿Qué es esto?"

La fama que tiene la comida de los aviones no es la mejor. Desde la poca calidad de los productos al alto coste, no es de extrañar que muchas personas prefieran no aprovechar el menú que los viajes más largos ofrecen a los pasajeros. Especialmente si entre los platos se encuentra "comida de perros".

Eso fue lo que le pasó a un viajero de la compañía China Eastern Airlines. Y es que, entre las opciones a elegir había una que llamó la atención de Conrad Wu. Ternera, marisco, verdura o "comida de perro importada con okra", se podía leer en la lista de entrantes.

Al ver el grave fallo de traducción al inglés, el hombre no dudó en compartirlo en su cuenta de Facebook, donde no tardó en hacerse viral. "¿Qué es exactamente?", se preguntó en chino. Aunque, entre los cientos de comentarios que ha recibido, lo cierto es que no muchos han sabido darle una respuesta.

Desde quienes se preguntan si en realidad es porque la aerolínea admite mascotas hasta los que aseguran que es porque "te tratan como a un perro, no como a un humano", el debate está abierto.

Por el momento, desde China Eastern no han dado ningún tipo de explicación sobre la traducción. Por ello, no se sabe a qué se referirá realmente la "comida de perro" o si realmente es que no está pensado para los humanos.