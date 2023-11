Se desvela la habitación de Noemí Galera en 'OT 2023' y las redes se llenan de memes: "Harry Potter dormía mejor bajo la escalera"

A pocos días del estreno de la Gala 0 de Operación Triunfo 2023, Prime Video ya ha presentado la renovada imagen que tendrán tanto el plató de las galas como la propia Academia en la que convivirán y estudiarán los concursantes, ubicados en el Parc Audiovisual de Cataluña, en Terrassa, donde Gestmusic llevó a cabo las últimas ediciones del talent.

Además de las novedades dentro del equipo que compondrá el jurado y el profesorado, cada vez se conocen más detalles de lo que será el día a día del reality. Tanto es así, que una cuenta de X (twitter) dedicada al universo de OT, @OT24H, ha desvelado cómo será la habitación en la que dormirá la directora de la Academia, Noemí Galera, cuando arranque esta aventura.

"Aquí duerme Noemí Galera los lunes de gala de #OT2023 para llegar pronto a la academia el martes... ¡Lo da todo por el programa!", ha expresado este perfil de X, adjuntando una imagen en las que se puede ver un sobrio cuarto que cuenta con, escasamente, una litera.

Como no podría ser de otra forma, el fandom del formato no ha tardado en hacer su magia y, rápidamente, han inundado esta red social de memes, en los que se compara la nueva habitación de Noemí Galera -renombrada como "Noemí Talega"-, con populares cárceles como las de Vis a vis y Orange is the new black. "La guarida de Osama Bin Laden lucía mejor", comenta una usuaria de X.

Por su parte, otros internautas han ido un paso más allá, siendo aún más ingeniosos. "Harry Potter dormía mejor bajo la escalera", "500 euros en el centro de Madrid", "Noemí, si estás secuestrada guiña un ojo en el pase de micros", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Y es que el cuarto de la directora de la Academia ha revolucionado las redes porque parece poco menos que un "zulo" -"Pero ponedle una plantita o algo que dé alegría de vivir", "¿Hay calefacción", se pregunta un usuario-. Aun así, ha habido quien, entre el humor y la preocupación, ha lanzado posibles propuestas para mejor su decoración: "¿Hacemos un crowdfunding para una lata de pintura del Leroy Merlin y le pintamos la habitación? Que parece Alcalá Meco"