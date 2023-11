"¿Me faltan al respeto en Irlanda?": Un español llamado Nacho cuenta su experiencia cuando dice su nombre allí

Uno de los atractivos de vivir en el extranjero reside en las ganas por conocer de primera mano una cultura o unas tradiciones distintas a la propia. Sin embargo, en ocasiones, la barrera del idioma puede dar lugar a equívocos o, como en el caso del tiktoker Nacho Barrueco, puede resultar en alguna que otra experiencia desagradable.

Y es que este joven español, desde hace unos meses, comparte con sus más de 40.000 seguidores de TikTok algunos de los mayores choques culturales y curiosas situaciones que le ha tocado experimentar durante su estancia en Irlanda.

"¿Me faltan al respeto en Irlanda?". Con estas palabras, Nacho introducía, con el sentido del humor que tanto le caracteriza, la problemática experiencia que se genera cada vez que alguien le pregunta cómo se llama.

"¿Tú te crees que hay derecho de que en este país no quiera decir cómo me llamo? No lo quiero decir porque me hacen bullying los irlandeses", comienza diciendo este joven, cansado de que cuando diga que se llama Nacho, reciba siempre el mismo comentario: "Like Nacho and cheese?" ("¿Como nachos y queso").

A lo que él responde afirmativamente, desatando las carcajadas de sus interlocutores irlandeses. "No se lo toman en serio", ha explicado, asegurando que tiene que aclarar que Nacho es un "nombre normal" en España y que, en realidad, proviene de Ignacio. "Y no se lo creen", ha añadido en este vídeo que ya acumula miles de reproducciones.

No obstante, las mayores "faltas de respeto" las recibe de parte de sus alumnos ("Los críos no me tienen respeto en la escuela"), quienes no paran de burlarse de su nombre. Con el tiempo, ha comprendido un poco esas reacciones: "Luego me pongo a pensar y en verdad es como si te viene un guiri le preguntas su nombre y te dice aguacate o berenjena. Claro, yo me descojonaría".

De esta forma, Nacho ha terminado poniendo su propio nombre por bandera. "Lo digo yo, orgulloso. Sí, like nacho and cheese, como un nacho con guacamole", ha concluido.