La protagonista del famoso meme de 'la novia celosa' confiesa que nunca cobró nada tras hacerse conocida mundialmente

Hay un meme que pasará a la historia de internet. En él, una pareja pasea por la calle cuando el hombre decide girarse para mirarle el culo a otra mujer, ante la cara de sorpresa y enfado de su actual novia. La imagen ha servido para representar miles de situaciones y, ahora, conocemos la historia detrás.

Todo ha sido gracias al pódcast La Ruina, un programa presentado por los cómicos Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes en el que invitan al público a subir y contar sus peores desgracias.

Clara se ha lanzado al escenario para confesar que es "conocida mundialmente". Resulta que ella es la famosa "novia celosa" que ha dado la vuelta al mundo con su cara de enfado.

LA RUINA CLÁSICOS: El "Ya sé quién es" más internacionalmente famoso que hemos tenido en la ruina.



🔴https://t.co/J6xKtsTkdR pic.twitter.com/OAVMWCrAtN — La Ruina (@laruinashow) November 5, 2023

Según ha revelado, ella formó parte de esta sesión de fotos, ya que, durante la universidad, trabajaba como modelo. Un empleo discreto que le cambió la vida cuando se hizo viral. "Se filtró mi Instagram y me tuve que ir de las redes sociales", ha confesado.

Desde entonces, ha intentado que la gente en su trabajo no descubriera su verdadera identidad. No obstante, no ha podido evitar compartir su ruina en el pódcast, volviendo a hacerse viral en Twitter al recrear la imagen.

Ante la sorpresa de todos los presentes, Carla ha reconocido que no ganó nada de dinero con esta viralidad. "Vendí los derechos de imagen y solo cobre por la sesión de fotos", ha revelado.

De hecho, ha explicado que "trabajaba semanalmente" y tiene hasta "8.000 fotos en bancos de imágenes haciendo de embarazada, triste, contenta...": "Me podéis comprar", ha bromeado.

El fotógrafo catalán de archivos de stock Antonio Guillem hizo en una misma sesión varias fotos para representar la infidelidad. Solo una se hizo viral, a través de la forma del meme. La viralidad, ese misterio. pic.twitter.com/KUeWqLKWKP — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) December 2, 2021

Como ya se descubrió más adelante, Carla ha recordado que esta imagen de la historia de internet forma parte de una gran sesión de fotos dedicado a la infidelidad.

"Me hice gran amigo del chico, porque trabajábamos juntos", ha contado también. Ambos han tenido que ver durante años como su pequeño trabajo de un día se ha explotado hasta la saciedad en todos los rincones de las redes.