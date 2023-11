La divertida guía de una 'tiktoker' para aprender a ser "una moderna de Madrid": "¿Qué haríamos sin un café de cuatro euros?"

"¿Cómo pasa el día una moderna de Madrid?", la pregunta más viral de las últimas horas después de que la tiktoker @virtual_diva haya publicado un divertido vídeo mostrando las tradiciones que siguen muchas mujeres en Madrid.

Según ha explicado esta joven con más de 20.000 seguidores, "toda personas a sus 20 tiene que elegir una tribu urbana". "A mí me tocó ser moderna, ¿qué le vamos a hacer?".

El primer paso para convertirse en una moderna en la capital es, por supuesto, acudir a pasar la mañana a Malasaña, el barrio situado al lado del metro Tribunal.

Cómo pasa el día una moderna de madrid? pic.twitter.com/9PDxWeoLL3 — ・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ (@virtuual_diva) November 5, 2023

El barrio ofrece todo tipo de ofertas, pero lo más importante es, sin duda, "un café de especialidad". "¿Qué vamos a hacer sin un café de cuatro euros?", se ríe la creadora.

"Hemos pedido un matcha latte con leche de avena, obviamente, porque tenemos SIBO", ha explicado, haciendo referencia al problema intestinal que cada vez es más habitual sufrir.

Además, "como buena moderna", la tiktoker asegura que encuentra en "situación de desempleo", buscando poder encontrar trabajo de lo que ha estudiado mientras crece en las redes sociales.

Otro lugar de referencia en Malasaña que no puede faltar es el Humana, una tienda de segunda mano especializada en ropa vintage que, muy a menudo, tiene rebajas y vende todas sus prendas a un euro. "Vamos a ver que abrigo nos compramos, que tenga un poco de sarna, que últimamente no me pica nada", ha bromeado.

La última parada puede ser incluso una inversión economica todavía peor que el café. Un vermú en una plaza central del barrio del que "nunca podrá recuperarse económicamente".