Pull&Bear responde a lo que una clienta encontró en unos pantalones vaqueros: "Con sorpresa dentro"

Las compras online de ropa pueden entrañar algunos riesgos, como que la talla finalmente no sea la adecuada o que el color, la tela o el diseño no se ajusten a lo que uno ha visto en internet. La usuaria de TikTok Martita (@atom_mart_) ha compartido su caso tras recibir un paquete de Pull&Bear con los pantalones vaqueros que había pedido por la web de la marca de Inditex. "Me ha llegado un paquete del Pull con sorpresa dentro", ha avanzado.

Según ha explicado, fue su madre quien primero abrió el paquete cuando el repartidor lo entregó en su casa. Tanto su madre como su tía, también presente en ese momento, se fijaron en que el pantalón tenía los bajos manchados. "Así están los bajos del pantalón, literalmente negros", ha dicho, mostrando a cámara la parte inferior de la prenda completamente manchada. Tanto su madre como su tía "empiezan a sospechar que este pantalón, a lo mejor, podía estar usado".

Acto seguido, se dieron cuenta de que tampoco tenía etiquetas por ningún lado. "Ahí dicen: 'Vale, este pantalón lo han enviado usado por alguien", ha comentado.

Sin embargo, advierte, lo "heavy" de la historia está todavía por llegar: cuando su madre y su tía deciden meter la mano en los bolsillos.

Según cuenta, a su madre "le da por meter la mano en el bolsillo, ¿y qué saca?, el envoltorio de un caramelo. Y no queda ahí la cosa. Bueno, esto me da mucho asco. Lo voy a hacer porque tengo que grabarlo. No sabéis el asco que me está dando. Le da por meter la mano en otro bolsillo y saca un tampón, no quiero saber si está usado o no, pero es que tiene toda la pinta", ha asegurado la joven.

Al mirar en el interior de la prenda también comprobaron que "tiene manchas por todas partes". "No quiero ir en contra de Pull, siempre estoy contenta con su ropa, con su calidad, pero esto es alucinante. Necesito una explicación porque esto no es normal", ha concluido.

Su caso no se quedó ahí y en un segundo vídeo la joven ha contado la respuesta de Pull&Bear después de haber acudido a una tienda física para intentar devolverla, algo que le dio "mucha vergüenza" por miedo a que no la creyesen.

"Cuando le mostré el pantalón a la dependienta le dije: no me vas a creer", a lo que la empleada le respondió que no había nada que le pudiese sorprender. "Le dije: te puedes encontrar dos cosas en los bolsillos. Una es un envoltorio de un caramelo y otra, un tampón usado. Su cara, por momentos, iba cambiando, y me dijo que se esperaba cualquier cosa, menos esto", ha añadido.

Además del contenido de los bolsillos, también le comentó los bajos sucios del pantalón y que venía sin etiqueta. "Fue súper maja, me creyó, llamó a la encargada, se lo expliqué igual y me pidieron disculpas", ha contado.

Posteriormente, la joven también habló por teléfono con atención al cliente, donde le comunicaron sus intenciones de investigar lo sucedido. "Para que veáis la importancia de mandar un mensaje a través de redes sociales, como he hecho yo con el TikTok anterior, porque es que en estas cosas que son tan injustas no suelen hacer ni puñetero caso", ha zanjado.