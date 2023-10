El irónico discurso de un piloto de avión sobre los bolsos de lujo de algunas pasajeras: "Si fueran reales, no volaríais con nosotros"

Viajar en aerolíneas low-cost implica que, aunque sean más baratas, no se incluyen en la mayoría de los casos una maleta. Por ello, no es de extrañar que los pasajeros decidan llevar consigo bolsos de mano o mochilas para llevar todas sus pertenencias. Pero al entrar en el avión deben de estar bien colocadas.

Este tipo de equipaje debe de estar siempre debajo del asiento delantero, no solo para mantener despejados los pasillos, sino para evitar que en caso de turbulencias salgan despedidos. Sin embargo, esto no es algo que muchos viajeros estén dispuestos a consentir.

El suelo puede estar sucio y, especialmente si se trata de bolsos de lujo, no muchos son los que quieren dejar sus pertenencias allí. Por eso, muchos aseguran que el problema es que "no caben" y por ello deben de dejarlos fuera. Una escusa que de poco sirve para este piloto.

Tirando de ironía y humor, el aviador realizó un discurso en el que explica el "estudio" que han realizado para comprobar que no hay ningún problema en lo que a espacio se refiere. "Hemos hecho un estudio exhaustivo aquí en Southwest y hemos descubierto que los bolsos de Gucci, Louis Vuitton, Kate Spade, Michael Kors, Dolce Gabbana, Prada y Chanel caben todos debajo del asiento de delante".

Y es que tras nombrar las diferentes marcas de lujo, a cada cual más cara que el anterior, el piloto sentencia su mensaje con un comentario que ha provocado las risas de miles de usuarios en redes sociales: "Si los bolsos fueran de verdad, no estaríais viajando con Southwest".

El vídeo del discurso cuenta ya con más de un millón de reproducciones y supera los 62.000 'me gusta'. en TikTok. Ante la repercusión no es de extrañar que se haya llenado de comentarios riéndose de la originalidad del piloto por elegir el "camino de la venganza": "No hay fallas en su lógia"