La incómoda experiencia de una mujer en una clínica de depilación: "¿Qué me has hecho?"

"El otro día me pasó una cosa por la que todavía sigo en shock". Con estas palabras, la creadora de contenido Sorayisnarez comienza a relatar la incómoda situación que tuvo que vivir durante su visita a una clínica de depilación.

En este vídeo viral de TikTok que ya acumula más de 300.000 visualizaciones y 31.000 'me gusta', la joven narra que acudió a este centro de estética con el propósito de hacerse la cera en las piernas, pero también en sus partes más íntimas. Fue precisamente por motivo de esta zona sensible de su cuerpo que la esteticista le hizo una extraña propuesta.

"Cuando la chica termina de depilarme me preguntó si quería un espejo", cuenta. "Fue como 'espera un momento, ¿para qué me va a dar un espejo?'". Todavía confusa, la trabajadora del centro de pronto le hace entrega de "un espejo en forma de círculo" y se lo pone "ahí abajo". En este punto, la joven compara esta curiosa escena con "cuando vas a la peluquería y te ponen el espejo detrás para ver cómo ha quedado".

"¿Pero qué necesidad tengo? ¿Qué me has hecho abajo? ¿Me has hecho mechas, capas, un flequillo?", se pregunta la tiktoker, añadiendo cierta dosis de humor a la situación. "¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí con una señora viéndome la cuca con las piernas abiertas?".

Al parecer, la trabajadora le preguntó si le gusta cómo ha quedado, a lo que ella le respondió: "Un Van Gogh no es", ironiza la joven, a lo que añade "no tengo una opinión formada sobre esto que estoy viendo ahora mismo".