El siniestro payaso que aterroriza a un pequeño pueblo y reta a la policía: "¿Debería sonreír a la cámara?"

Un hombre disfrazado de Pennywise, el siniestro payaso popularizado por el libro y la película It, está aterrorizando a los habitantes de un pueblecito escocés con amenazantes vídeos en Facebook.

Tal y como recoge el Mirror, el sospechoso ha estado dejando globos rojos sueltos por el pueblo de Skelmorlie, en el oeste de Escocia y dejando testimonio de sus actividades en Facebook.

En esta red social está registrado con el nombre de Cole Deimos, afirmando que "estudió en la Escuela de Payasos". En la mitología griega, Deimos es la personificación del miedo, y el nombre se puede traducir como "pavor".

Un nuevo vídeo subido este jueves por la mañana titulado "Mensaje a los medios", muestra lo que parece ser la voz de un hombre muy distorsionada, en el que se burla de la policía, a la que lanza un reto.

"La policía ha sido informada, ¿creéis que me importa? De todos modos tendrían que atraparme primero, y sí, es un desafío", dice el payaso. "Me han llamado 'payaso asesino'. ¿Por qué no me dejáis los chistes a mí? Lo único que está muriendo es vuestra credibilidad", añade.

"Este payaso no quiere fama, gloria ni oro. Sólo quiere jugar en esta llamada 'ciudad dormida'. Así que venid y uníos a mí y aprended a temer al payaso de Skelmorlie", concluye.