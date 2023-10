Va a un restaurante en Ámsterdam y le pone cinco estrellas por no encontrarse a ningún murciano: "Yo no puedo pedir más"

Que las reseñas en internet son más que útiles es algo que ya todo el mundo conoce. Y es que una buena, o una mala, recomendación puede ser esencial. Pero, si además estas incluyen detalles sobre el ambiente o el servicio, la decisión se puede tomar en apenas segundos.

Quizás con este razonamiento un cliente decidió sorprender a todos los internautas. Como si de toda una epopeya se tratase, el usuario decidió contar cómo fue su experiencia en un restaurante de Ámsterdam.

"Viajé a Ámsterdam por trabajo un martes. Era tarde y llovía. Check in rápido. Tiras maleta a la habitación sin entrar y para abajo, que espera el taxi y son las 21h", comienza a narrar su historia el usuario a través de la plataforma TipAdvisor.

Como explica en su perfil en dicha web, el barcelonés creía que acabaría en un lugar sin apenas ambiente, sin embargo, el restaurante de sushi donde llegó a parar no se parecía en nada a eso: "El sitio te recibe como una madre al volver de la guerra. Acogedor. Tenue. Gracias a Dios no es de esos restaurantes blancos nucleares que parecen manicomios caros".

Un sitio bueno, agradable y con un detalle que no pasaría por desapercibido, el origen de los clientes del local: "El servicio es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Los platos denotan tiempo y cariño en su preparación. Los cocktails te abrazan y te susurran 'ya pasó, ya pasó'. Y además no había gente de Murcia repasando tickets y montando el pollo. Yo no puedo pedir más."

El comentario, publicado en 2018, se ha hecho viral en redes por el "giro de guion brutal". Y es que, nadie se esperaba el final de la historia. Ente los comentarios más repetidos se dividen las opiniones. Por un lado, quienes "están locos por ir", aunque no son pocos los que aseguran que "Murcia es de 10".

Sin embargo, hay una mala noticia para todos aquellos que querían disfrutar de "la paz" de no tener personas de Murcia cerca, y es que el local del que habla se encuentra cerrado.