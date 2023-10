"No sé cuántas copas llevo": el viral vídeo de una mujer en una boda con final ¿inesperado?

"Hola, me llamo Lili, y esta es mi primera copa". Con estas palabras, Lili daba comienzo a su peculiar viaje de no retorno que terminó convirtiéndose en una alocada noche de borrachera con un final no tan inesperado.

Y es que, con el propósito de sumarse a uno de los retos más virales del momento en TikTok, la mujer decidió enseñar a través del perfil de Carlamanresaa todas las bebidas alcohólicas que iba a consumir, así como los efectos que estas iban produciendo en su cuerpo, durante lo que parece ser una boda.

Un tipo de eventos que, por otra parte, se presta precisamente a que los invitados se animen a consumir alguna copa de más o, como en el caso de Lili, a probar a la vez diferentes cócteles. "Ya verás la mezcla, le mete 'una cebolla' eso", comentaba, entre risas, otro de los invitados a la celebración, después de que, con la tercera copa, la mujer decidiese tomarse un mojito.

Tras este cambio de rumbo, las copas se iban sucediendo y nuestra protagonista perdía la cuenta del número. "No sé cuántas llevo ya, si seis, siete u ocho, ya no lo sé", expresaba Lili, en una actitud más dicharachera. "Yo creo que me he quedado en la ocho, pero luego sigo porque hay que...", dijo, queriéndose referir al baile que sucedería después.

En este punto del vídeo, completamente desinhibida y animada tras la duodécima copa -según el número que ella misma aseguraba que era-, la mujer se dispuso a bailar descalza en mitad de la pista de baile, dando vueltas sin parar. Como no podría ser de otra forma, esta coctelera de bebidas que se tomó la mujer, sumada a las vueltas improvisadas, culminó con nuestra protagonista dándose de bruces contra el suelo en una tremenda caída.