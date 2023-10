La 'complicada' relación de un ciclista y un pájaro al que ve todos los días: el ave le ataca cada vez que le ve

Alejandro Ríos, un ciclista amateur que vive en Australia, ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, y no precisamente en bici. Ha conseguido hacerse viral gracias a un vídeo que publicó el pasado 26 de septiembre en TikTok volviendo a casa después de trabajar.

En el vídeo, el joven se dirige a la cámara y exclama: "Dime que estás en Australia sin decirme que estás en Australia". De repente, aparece un ave y empieza a picotearle y aletearle sobre el casco. Alejandro cuenta su peculiar experiencia cada vez que hace su habitual recorrido de vuelta a casa.

Una vez más podemos ver la capacidad de esta red social de hacer de experiencias cotidianas vídeos totalmente virales y que llegan a grandes masas de usuarios. Desde el día de su publicación el vídeo ha acumulado más de 450.000 likes, más de 7.000 comentarios y ha sido compartido por casi 16.000 usuarios.

La publicación está repleta de comentarios de humor por lo surrealista de la situación que vive Alejandro cada día. "No se por qué siento que el casco no es por la bicicleta" y "el día que ese pájaro no esté, lo vas a extrañar" son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de la red social. El chico también lo cuenta con una sonrisa en la boca y refiriéndose al ave como el "maldito pájaro" que aparece cada día cuando vuelve a casa.