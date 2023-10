El vídeo viral del origen del conflicto entre Palestina e Israel que muestra el histórico derramamiento de sangre por esa tierra

Desde que se tiene recuerdo y hasta donde la arqueología y la Historia han podido retroceder, Oriente Medio ha sido una tierra por la que civilizaciones y pueblos han peleado y que tiene en la escalada bélica entre Hamás, Palestina e Israel su último y más moderno ejemplo.

El ataque de Hamás a Israel y la respuesta de éste atacando posiciones en Palestina, en la Franza de Gaza, han vuelto a hacer viral un vídeo de la animadora y directora Nina Paley, en el que hacía un repaso de todos los pueblos que se han matado y derramado sangre por ese pedazo de tierra.

Con la canción de Andy Williams para la película The Exodus, This Land Is Mine (Esta tierra es mía), podemos ver cómo desde los hombres primitivos, pasando por cananeos, asirios, israelitas, babilonios, macedonios y griegos, egipcios, hebreos, romanos, cruzados cristianos, turcos, árabes, británicos, palestinos y judios, y acabando por Hezbolá, Hamás y el Estado de Israel, han derramado sangre asegurando que esa tierra es suya y basando sus pretensiones en la voluntad de Dios.

La moraleja del vídeo es clara, pues al final la que aparece es la muerte, abriendo los brazos y sonriendo y siendo la verdadera dueña de un lugar que tantos seres humanos le ha entregado a lo largo de los milenios.

Un poco de contexto pic.twitter.com/eWAhfdlsZ3 — Luis Mesa (@mesaluis) October 7, 2023

Ahora, muchos tuiteros y usuarios de otras redes sociales están compartiendo el vídeo como una forma de tener contexto sobre lo que está pasando actualmente entre Israel y Palestina y los grupos armados que han entrado en guerra con el ataque masivo de Hamás este fin de semana.