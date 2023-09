La innombrable palabra que este dueño debe evitar a toda costa delante de su perrita

Si tienes perro es muy probable que te sientas identificado con este vídeo. En él, el cómico Jorge Bolaños (@jorgebolacomico)compone, entre risas, una original canción, donde como en casi todos sus vídeos su perra Luisa es la gran protagonista.

Como estribillo deletrea "R EG A L I T O", y señala que es la palabra innombrable en su casa, ya que si la perra la escucha, enseguida quiere que le recompensen con comida, chuches, etc.

No sólo nos lo canta, sino que además nos demuestra que es verdad al poner a Luisa a prueba. Mientras esta está apoyada en sus hombros, como si el asunto no fuera con ella, el cómico le dice una serie de palabras: pelota, carne, pescaso... pero no surgen ningún efecto.

Sin embargo, en cuanto le canta regalito, la perra comienza a lamerle la cara reclamando lo que tienen que darle por haber dicho la palabra.

Jorge Bolaños es un cómico con varios shows a los que poder asistir y miles de seguidores. En concreto este vídeo ya acumula más de 16M de visualizaciones en TikTok.